Dopo 89 anni di mistero, si è finalmente chiarito dove riposa suor Flavia. La donna, morta nel 1937 in Iran a soli 29 anni, è sepolta nel cimitero di Doulab, come ha confermato la famiglia pochi giorni fa. La scoperta ha portato grande sollievo ai parenti che da tempo cercavano risposte sulla sua tomba.

Pietrasanta (Lucca), 5 febbraio 2026 – Quando pochi giorni fa ha ricevuto via mail la conferma tanto attesa ha provato un’emozione incredibile: sua zia, suor Flavia, è sepolta nel cimitero di Doulab (Iran), dove morì nel 1937 a soli 29 anni. Con tanto di foto che attesta la presenza della parente. A svelare il lieto fine di una lunghissima storia è Elisabetta Bibolotti, intenzionata a conoscere la verità tanto da scrivere all’ambasciata italiana in Iran. La famiglia trasferita a Pietrasanta. "La sorella di mia nonna si chiamava Corradina Neri – scrive Elisabetta – ed era nata a Levigliani il 20 ottobre 1908. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero è finito (dopo 89 anni): scoperto il luogo di sepoltura di suor Flavia, è in Iran

Approfondimenti su Suor Flavia

Ultime notizie su Suor Flavia

