Galaxy s25 ultra in offerta da best buy con schermo spettacolare e stylus integrato a 250 dollari di sconto

Best Buy ha messo in sconto il Galaxy S25 Ultra, portandolo a circa 250 dollari in meno rispetto al prezzo normale. La promozione arriva proprio in occasione del Presidents’ Day, e molti clienti sono già alla ricerca di un buon affare. Il telefono ha uno schermo molto bello e uno stylus integrato, perfetto per chi cerca un dispositivo potente e pratico. Intanto, si parla già del Galaxy S26 Ultra che dovrebbe uscire presto, ma per ora chi vuole risparmiare può approfittare dell’offerta di Best Buy.

Questo testo analizza le offerte disponibili sul Samsung Galaxy S25 Ultra presso Best Buy durante la promozione del Presidents' Day, confronta la situazione con l'atteso Galaxy S26 Ultra e offre una guida pratica su prezzo, caratteristiche e tempistiche di rilascio. offerte samsung galaxy s25 ultra disponibili ora. In questa finestra promozionale è presente uno sconto diretto di 250$ sul modello unlocked, oppure uno sconto di 350$ se l'acquisto viene attivato tramite AT&T o Verizon. tali condizioni rappresentano tra le ricorrenze più interessanti in ambito Samsung, permettendo una significativa riduzione del prezzo rispetto al listino.

