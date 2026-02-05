Fratelli d’Italia chiede cambio di dirigenza dopo il flop del Pma | Bisogna ripartire da zero

Fratelli d’Italia chiede un cambio di guida dopo il fallimento del centro di procreazione assistita a Lagosanto. La sospensione dell’attività ha messo in crisi l’ospedale del Delta, spingendo il partito a chiedere di ripartire da zero e cambiare vertice. La richiesta arriva in un momento di grande preoccupazione per i pazienti e il personale sanitario.

**L’ospedale del Delta di Lagosanto, a causa della sospensione dell’attività del centro di procrezione medicalmente assistita (Pma), è in crisi. Il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, ha chiesto un cambio di dirigenza. La decisione deriva dal fatto che l’ausl di Ferrara ha sospeso il funzionamento del centro in seguito all’indagine della Procura. Le criticità non riguardano soltanto la struttura sanitaria, bensì l’intero territorio di Lagosanto.** Giovedì 5 febbraio 2026, a poche ore dalla presentazione dell’interrogazione alla Giunta regionale, il gruppo Forza Italia, guidato da Pietro Vignali, ha espresso la sua preoccupazione riguardo la gestione del centro di procrezione medicalmente assistita (PMA) all’interno dell’ospedale del Delta, a Lagosanto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fratelli d’Italia chiede cambio di dirigenza dopo il flop del Pma: “Bisogna ripartire da zero Approfondimenti su Lagosanto Pma Pma, interviene anche Fratelli d’Italia: “Bisogna ripartire da un cambio di dirigenza” Fratelli d’Italia torna a chiedere un cambio di direzione per il centro di Procreazione medicalmente assistita dell’ospedale del Delta. Fratelli d’Italia, scintille alla vigilia del congresso: scontro tra la dirigenza e il candidato Zanetti Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lagosanto Pma Argomenti discussi: Fratelli d’Italia chiede chiarezza sul Piano Locale della Sicurezza Stradale; Il Covid contro i pm: FdI usa la commissione per spingere la riforma della giustizia; Fratelli d’Italia chiede alla nuova Giunta del Veneto di rivedere il Piano regionale dei rifiuti per tutelare le zone di alta pianura.; Sicurezza, Fratelli d'Italia chiede il cronoprogramma dell’installazione delle telecamere in città. Stoccaggio gas di San Potito, Fratelli d’Italia chiede chiarezzaSicurezza, trasparenza e informazione alla cittadinanza sullo stoccaggio di gas di San Potito: sono questi i temi al centro dell’interrogazione presentata dalla consigliera comunale Daniela Capucci, d ... ravennawebtv.it Giorno del Ricordo, Fratelli d’Italia chiede intitolazioni per le vittime delle foibeI circoli di Castronno, Albizzate, Sumirago, Brunello e Caronno Varesino hanno presentato una richiesta formale alle amministrazioni comunali in vista delle celebrazioni del 10 febbraio ... varesenews.it Tra i temi affrontati dalle mozioni di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia la legittima difesa e la protezione degli operatori Leggi tutto facebook Il Presidente Meloni fa un appello all’opposizione per lavorare insieme sulla sicurezza. E loro cosa fanno Si smarcano e lanciano le solite accuse pretestuose e ideologiche contro il Governo. Noi andremo avanti. L’Italia ha bisogno di sicurezza, non del lassi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.