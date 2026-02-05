Eva Herzigova torna a far parlare di sé, questa volta in viaggio per il designer indonesiano Didit Hediprasetyo. La modella ha posato come figura di una viaggiatrice moderna, rappresentando perfettamente lo stile della collezione che unisce il viaggio e la moda in un linguaggio sartoriale.

Al centro della narrazione c’è una donna che attraversa il mondo con una Leica in mano. Fotografa i templi di Java, si immerge nei mercati e nei sapori di Seoul, si lascia assorbire dall’energia di Shanghai. È una viaggiatrice consapevole, presente, che guarda senza fretta. Le tradizioni sartoriali indonesiane, coreane e cinesi non vengono mai isolate né citate in modo letterale. Hediprasetyo le mette in dialogo, lasciandole fluire l’una nell’altra con una sensibilità parigina. La collezione si costruisce attorno a fluidità e verticalità. Gli abiti lunghi seguono il corpo senza costringerlo, le giacche sartoriali perdono rigidità accanto a pantaloni morbidi, i corsetti modellano senza irrigidire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Eva Herzigova, icona in viaggio per Didit Hediprasetyo

