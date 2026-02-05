Eurodeputato Hermann Tertsch | Sanchez leader più corrotto che la Spagna abbia mai avuto

Hermann Tertsch accusa il leader spagnolo di essere il più corrotto di sempre. L’eurodeputato ha commentato duramente la figura di Pedro Sánchez, definendolo un traditore della Spagna. Secondo Tertsch, Sánchez ha portato la politica spagnola in una situazione di grande corruzione, e non ha esitato a farlo sapere pubblicamente, puntando il dito contro di lui con parole forti e dirette.

“In risposta agli attacchi e alle minacce rivolte a Elon Musk, il membro spagnolo del Parlamento europeo ha lanciato un duro atto d’accusa nei confronti del primo ministro, Pedro Sánchez: “Elon Musk ha assolutamente ragione. Pedro Sánchez è un traditore della Spagna e il leader più corrotto che la Spagna abbia mai avuto.” Tertsch non ha esitato. Non ha addolcito il linguaggio. Ha accusato Sánchez di corruzione sistemica, di alleanze internazionali marce e di strumentalizzare il potere dello Stato per mettere a tacere il dissenso, soprattutto su piattaforme che Sánchez non può controllare. Secondo Tertsch, questo è il vero motivo per cui Sánchez vuole dare un giro di vite a X e alle piattaforme digitali indipendenti: Giornali acquistati Televisione catturata Gruppi radio allineati E ora. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

