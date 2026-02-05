Donna vittima di scontro tra autocarro e Panda sulla Statale 17

Una donna è morta sul colpo in un incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 17, vicino a Castelpetroso. Secondo le prime ricostruzioni, un’autocarro e una Panda si sono scontrati frontalmente. La vittima, che era alla guida della vettura più piccola, non ha avuto scampo. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma per lei non c’era più nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

**Un frontale su Statale 17 tra autocarro e Panda, la donna muore sul colpo** Castelpetroso, 5 febbraio 2026. Una giovane donna è morta in un violento incidente stradale, all'altezza della Statale 17, nella località di Castelpetroso, in provincia di Isernia. L'auto, una Fiat Panda, si è scontrata frontalmente con un autocarro, provocando un incidente che ha causato la morte immediata della conducente. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, con le forze dell'ordine impegnate a individuare le cause precise dell'impatto. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.

