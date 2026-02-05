Dji potrebbe presto trovarsi a dover affrontare una nuova sfida sul mercato. Vivo sta lavorando a una camera pensata per i creator di contenuti, un dispositivo compatto e autonomo che permette di realizzare video senza bisogno di un sistema più complesso. La novità potrebbe cambiare le regole del gioco nel settore del vlogging, offrendo un’alternativa interessante ai prodotti già presenti.

nel mercato delle soluzioni compatte per il vlogging, emergono segnali significativi: vivo sta sviluppando una camera dedicata ai creator, pensata come dispositivo autonomo per realizzare contenuti senza l’impiego di un sistema completo. l’iniziativa è partita verso la fine del 2025 e la commercializzazione è prevista per il 2026, con un nome commerciale ancora da definire. l’obiettivo è posizionarsi come diretto rivale della linea osmo pocket di dji. vivo lavora a una camera per vlog autonoma. nel contesto delle attuali opzioni compatte per la registrazione di contenuti, la domanda di strumenti leggeri e facili da utilizzare continua a crescere. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Dji potrebbe presto affrontare la concorrenza di un marchio android sorprendente

Approfondimenti su Dji Vivo

Google Meet su Android potrebbe presto aggiungere la funzione di traduzione vocale in tempo reale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dji Vivo

Argomenti discussi: Il CEO di Anthropic avverte che l’intelligenza artificiale potrebbe portare schiavitù, bioterrorismo ed eserciti di droni inarrestabili. Non lo comprerò.

Devo acquistare una scheda sd per il mio dji 4k. Quale mi consigliate facebook