Charlotte Rampling compie 80 anni e festeggia una vita ricca di scelte anticonformiste. Nata nel Regno Unito nel 1946, l’attrice ha sempre seguito le sue passioni, anche in amore. Dal ménage a trois ai due matrimoni, ha vissuto senza paura di essere diversa, senza mai rinunciare a quello che desiderava. Oggi, è considerata una vera icona del cinema e della libertà personale.

Dopo pochi anni Rampling tornò a destare l’attenzione della stampa scandalistica per la relazione con il musicista Jean-Michel Jarre, tre anni meno di lei: travolti dalla passione i due, che si conobbero a una festa, abbandonarono i rispettivi coniugi. Era il 1975. Tre anni dopo l'attrice, già lanciata verso la fama mondiale da film come La caduta degli dei di di Luchino Visconti e Il portiere di notte di Liliana Cavani, convolò a nozze col suo nuovo amore. «Il nostro incontro è stato uno shock, ma non il classico colpo di fulmine. È stato come se due persone si fossero finalmente incontrate dopo una lunga ricerca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dal ménage a trois ai due matrimoni: la vita sentimentale anticonformista e ribelle di Charlotte Rampling, che compie 80 anni

