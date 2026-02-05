Corona attacca Spalletti a Peppy Night | accuse dure sul caso scommesse

Fabrizio Corona si è scagliato contro Luciano Spalletti durante la trasmissione “Peppy Night” su Canale 21. L’ex paparazzo ha lanciato accuse pesanti legate al caso scommesse, puntando il dito contro il tecnico del Napoli. La puntata, trasmessa dal Teatro Troisi di Napoli, ha acceso il dibattito tra i presenti, con Corona che non ha risparmiato critiche e parole dure.

Fabrizio Corona è tornato protagonista del dibattito televisivo intervenendo come ospite al "Peppy Night", in diretta su Canale 21 dal Teatro Troisi di Napoli. L'ex re dei paparazzi, conduttore del format "Falsissimo", ha rilanciato le proprie accuse legate al tema delle calcioscommesse, concentrando il suo attacco sull'ex commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Nel corso dell'intervento, Corona ha contestato duramente la gestione mediatica e istituzionale del caso scommesse, facendo riferimento a presunti comportamenti di alcuni calciatori coinvolti in indagini e alla successiva convocazione in Nazionale.

