Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Questa mattina sono state pubblicate le lettere estratte per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3. Le prove, che riguardano infanzia, primaria e scuola secondaria, si svolgeranno a breve, dopo le procedure ufficiali. La pubblicazione segna un passo importante per i candidati in attesa di conoscere la propria convocazione.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.

