Cena in canto al Vivido

Venerdì e sabato sera, il locale Vivido si trasforma in un palcoscenico. Durante la cena, tra una portata e l’altra, si canta e si brinda, creando un’atmosfera diversa dal solito. È l’esperienza chiamata Cena Incanto, un modo originale di vivere la serata, tra musica e convivialità.

Un modo unico di vivere la cena, solo da Vivido. Tutti i venerdì e i sabati dalle ore 20 la cena da Vivido si trasforma in spettacolo, tra una portata e l'altra si canta, si brinda e si crea un'atmosfera unica: la Cena Incanto. Musica, food di livello, convivialità e divertimento puro. Info e prenotazioni: +39 347 2659882

