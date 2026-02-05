C’è Posta per te 2026 ospiti | una cantante e due calciatori | Spoiler

Nella prossima puntata di C’è Posta per te 2026, saranno presenti una cantante e due calciatori come ospiti in studio. La registrazione si è svolta nelle scorse settimane e già si sa chi salirà sul palco: i fan del programma potranno vedere in onda queste figure, che si sono aggiunte al cast di Vip già annunciato. La puntata promette momenti di emozione e sorprese, con i protagonisti pronti a interagire con i protagonisti delle storie in studio.

Nuova registrazione di C'è Posta per te 2026. Gli ospiti in studio chi erano? Nelle scorse settimane vi avviamo spoilerato, registrazione dopo registrazione, tutti i Vip che avete già visto in onda su Canale 5 nelle prime puntate del programma Mediaset o che vedrete prossimamente. Maria De Filippi, come ogni anno, ha chiamato in studio, per sorprese emozionanti, diversi personaggi famosi appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport sia a livello nazionale che internazionale. C'è Posta per te 2026 ospiti: gli altri Vip presenti. Chi approderà a C'è Posta per te 2026 nelle prossime puntate in qualità di ospiti? Vi abbiamo annunciato, registrazione dopo registrazione, molti nomi di personaggi famosi.

