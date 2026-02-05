Carrarese-Südtirol sabato 07 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato alle 15, allo Stadio dei Marmi, Carrarese e Sudtirol si affrontano nella 23esima giornata di Serie B. Le due squadre cercano punti importanti per restare in corsa nei playoff. La partita promette di essere una sfida aperta, con entrambe le formazioni decise a portare a casa il risultato.

Carrarese e Sudtirol si sfidano sabato pomeriggio allo Stadio dei Marmi nella 23esima giornata di Serie B, per prendere punti vitali in chiave playoff. Entrambe le formazioni sono infatti appena fuori dalle prime otto e hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi. I padroni di casa della Carrarese hanno 29 punti ma hanno interrotto la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Carrarese, Calabro: Col Sudtirol servirà la partita perfettaAlla vigilia di Carrarese-Südtirol, match della 23ª giornata di Serie B in programma sabato 7 febbraio alle 15 allo stadio. tuttob.com

Carrarese-Sudtirol come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Carrarese-Sudtirol. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. sport.virgilio.it