Carnevale dei bambini a Piazzola sul Brenta

A Piazzola sul Brenta si svolge di nuovo il Carnevale dei Bambini, un evento che ogni anno attira famiglie e bambini da tutta la zona. Oggi, tra musica, colori e sorrisi, i più piccoli si divertono e si scatenano in un pomeriggio di festa. La piazza si riempie di allegria, con giochi e momenti di svago per tutti.

Colori, musica, sorrisi e tanta voglia di stare insieme: torna il Carnevale dei Bambini, l'appuntamento più atteso dai più piccoli (e non solo!) con un pomeriggio all'insegna del divertimento.Maschere, coriandoli e allegria animeranno il paese con giochi, animazione e momenti pensati per far.

