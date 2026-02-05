Il nuovo disegno di legge del governo prevede un aiuto di 400 euro al mese per chi si prende cura di un familiare malato o anziano. Finora, sono circa mille le persone in Bergamasca che potrebbero beneficiarne, ma il totale dei beneficiari ufficiali si ferma a 110mila. La misura è vista come un passo avanti, anche se molti si chiedono se sarà sufficiente a coprire tutte le esigenze.

IL NUOVO DDL. Sono 110mila in Bergamasca. Dal governo 400 euro al mese a chi si prende cura di un proprio caro. «I criteri però sono troppo restrittivi». Il primo passo è stato compiuto in Consiglio dei ministri a inizio 2026, ora toccherà all’iter parlamentare. L’Italia si appresta ad avere una legge organica sui caregiver, cioè chi gratuitamente e volontariamente si dedica all’assistenza di una persona – soprattutto un familiare – in condizione di fragilità perché non autosufficiente. Secondo il testo di partenza definito dall’esecutivo, sarà erogato un contributo economico – fino a 400 euro mensili dal 2027 – per i caregiver conviventi con un carico d’impegno di almeno 91 ore settimanali, un Isee non superiore a 15mila euro e un reddito annuo non superiore a 3mila euro annui. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Caregiver, bene la legge. Ma solo mille beneficiari

Approfondimenti su Caregiver Bene

Il Comune di Spoltore ha reso pubblica la graduatoria dei beneficiari del contributo destinato ai caregiver dell'ambito sociale 16.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Caregiver Bene

Argomenti discussi: Caregiver, legge necessaria: bene l'avvio, ma si migliori su fondi e criteri di accesso; Caregiver, bene la legge. Ma solo mille beneficiari; Caregiver familiari: Nessuna legge senza di noi. Piuttosto che una cattiva legge, è meglio il niente; Caregiver familiari, per AIPD un primo passo, ma servono servizi. Vi diciamo perché.

Caregiver, bene la legge. Ma solo mille beneficiariDal governo 400 euro al mese a chi si prende cura di un proprio caro. «I criteri però sono troppo restrittivi». ecodibergamo.it

Caregiver, legge necessaria: bene l’avvio, ma si migliori su fondi e criteri di accessoBisogna evitare di penalizzare chi, come spesso le madri, si trova a lasciare il lavoro e resta in stato di precarietà. Serve una rete di assistamnza e di servizi ... corriere.it

, Se sei un caregiver familiare, probabilmente lo sai bene: la cura non è solo “stare accanto”. È pensare per due, decider facebook