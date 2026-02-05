Caregiver bene la legge Ma solo mille beneficiari

Da ecodibergamo.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo disegno di legge del governo prevede un aiuto di 400 euro al mese per chi si prende cura di un familiare malato o anziano. Finora, sono circa mille le persone in Bergamasca che potrebbero beneficiarne, ma il totale dei beneficiari ufficiali si ferma a 110mila. La misura è vista come un passo avanti, anche se molti si chiedono se sarà sufficiente a coprire tutte le esigenze.

IL NUOVO DDL. Sono 110mila in Bergamasca. Dal governo 400 euro al mese a chi si prende cura di un proprio caro. «I criteri però sono troppo restrittivi». Il primo passo è stato compiuto in Consiglio dei ministri a inizio 2026, ora toccherà all’iter parlamentare. L’Italia si appresta ad avere una legge organica sui caregiver, cioè chi gratuitamente e volontariamente si dedica all’assistenza di una persona – soprattutto un familiare – in condizione di fragilità perché non autosufficiente. Secondo il testo di partenza definito dall’esecutivo, sarà erogato un contributo economico – fino a 400 euro mensili dal 2027 – per i caregiver conviventi con un carico d’impegno di almeno 91 ore settimanali, un Isee non superiore a 15mila euro e un reddito annuo non superiore a 3mila euro annui. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Il Comune di Spoltore ha reso pubblica la graduatoria dei beneficiari del contributo destinato ai caregiver dell'ambito sociale 16.

