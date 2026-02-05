Brooklyn Beckham l’ultimo affronto a papà David | Voleva che sparisse

La tensione tra Brooklyn Beckham e il padre David sale ancora di livello. Questa volta, il giovane ha deciso di coprire un tatuaggio che aveva dedicato a suo padre, segnando un nuovo capitolo nella loro faida familiare. La scelta di cancellare il ricordo sembra confermare come i rapporti tra i due siano tutt’altro che risolti.

La faida in casa Beckham continua, e Brooklyn ha scelto di rimuovere un omaggio al papà: quel tatuaggio che aveva dedicato a lui, e che ora è stato coperto, cancellando così il passato. O forse no? Questo è l’ennesimo affronto rivolto alla sua famiglia, dopo la dichiarazione su Instagram: per il momento, David e Victoria sono stati estremamente cauti e non si sono fatti trascinare dalla polemica pubblica. Ma Brooklyn sta continuando – anche abbastanza imperterrito – a sferrare degli attacchi contro il papà e la mamma. Brooklyn Beckham rimuove il tatuaggio dedicato a papà David. “Voleva che sparisse”, questa è la rivelazione di una fonte vicina a Brooklyn Beckham sul tatuaggio rimosso con un trattamento laser. 🔗 Leggi su Dilei.it

Approfondimenti su Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham ha recentemente tatuato sulla nuca gli occhi di Nicola Peltz e una lettera d’amore, gesto che ha suscitato preoccupazioni in famiglia.

Nel Regno Unito, i Beckham sono considerati una famiglia di grande rilievo pubblico, spesso paragonata alla royal family.

