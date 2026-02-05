Brevi e brevissime – Ambiente

Il Mar Mediterraneo rischia di diventare la tomba degli squali. Uno studio condotto da scienziati americani e dalla Ong inglese Blue Marine Foundation rivela che molte specie di grandi squali sono a rischio estinzione proprio in queste acque. La situazione è preoccupante e richiede interventi immediati per proteggere queste creature fondamentali per l’ecosistema marino.

Secondo uno studio condotto da scienziati Usa con la collaborazione della Ong inglese «Blue Marine Foundation», alcune specie a rischio estinzione, come i grandi squali bianchi, vengono ancora vendute nei mercati ittici del Nord Africa. Solo nel 2025 sarebbero stati uccisi almeno 40 squali bianchi. L’inchiesta è stata condotta nel canale di Sicilia, dove ormai è difficilissimo trovarne uno. Secondo una ricerca condotta in 26 paesi europei analizzando 373 campioni di suolo (pubblicata sulla rivista «Nature»), circa il 70% dei terreni contiene tracce di pesticidi – anche in zone dove non risultano irrorazioni dirette. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Brevi e brevissime – Ambiente Approfondimenti su Mar Mediterraneo Brevi e brevissime Brevi e brevissime mondo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Blink and You’ll Miss It — Split Fiction Short Ultime notizie su Mar Mediterraneo Argomenti discussi: FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto. Locazioni brevi: nuova soglia per la presunzione di imprenditorialitàCon il documento n. 1 del 2026 l’AIDC LAB ha esaminato la nuova disciplina delle locazioni brevi, con particolare riguardo alle ... ipsoa.it Brevi e brevissime ambienteEra mezzo secolo che no n si faceva vedere da queste parti (siamo in Val d’Ega, Trentino Alto Adige). Un primo individuo di lontra (purtroppo investito da un’auto) è stato trovato nel 2024, poi i ... ilmanifesto.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.