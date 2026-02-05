Basta permessi premio agli autori di femminicidio

Imma Rizzo, mamma di Noemi Durini, si prepara a presentare in Cassazione una proposta di legge che chiede di eliminare i permessi premio per chi commette reati gravi come il femminicidio. La legge, che sarà depositata il 23 febbraio a Roma, nasce dal desiderio di rafforzare le pene e di impedire che i criminali più violenti possano beneficiare di sconti di pena. La proposta arriva dopo anni di lotte e di dolore per la tragica morte della ragazza di 16 anni, uccisa dal suo ex ragazzo nel 2017.

AGI - Basta  permessi premio  per chi si macchia di  reati efferati  come il  femminicidio. È l'istanza chiave della  proposta di legge di iniziativa popolare 'Noemi Durini'  che il 23 febbraio prossimo sarà presentata in Cassazione a Roma da Imma Rizzo - mamma di Noemi, uccisa a 16 anni nel settembre 2017 dal suo ragazzo, Lucio Marzo, poco più grande di lei - e dal legale della donna, Valentina Presicce. Il  femminicidio di Noemi  è rimasto alle cronache per la lucida  crudeltà  dimostrata dall'assassino e per l'assenza di una reale resipiscenza da parte sua: la giovane, accoltellata alla testa, era stata spinta a terra, colpita ripetutamente con dei sassi e sepolta, ancora viva, sotto alcuni massi. 🔗 Leggi su Agi.it

