Auto finisce nel canale a Polesine | due persone ferite

Da parmatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto è finita nel canale di via Carini a Polesine nel primo pomeriggio. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente e sono state portate in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Polesine, dove un’auto è finita all’interno di un canale lungo via Carini. L’allarme è scattato intorno alle 15.40. A bordo del veicolo si trovavano due persone, rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno prestato le prime cure agli occupanti dell’auto, classificati in codice 1, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Le condizioni dei feriti non destano preoccupazione. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

