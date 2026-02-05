Atalanta-Juventus LIVE risultato in diretta della partita di Coppa Italia

La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus è appena terminata. La cronaca minuto per minuto ha raccontato una gara intensa, con occasioni da entrambe le parti. Alla fine, il risultato ha premiato una delle due squadre, mentre i tifosi seguivano in diretta ogni azione dai campi.

