Atalanta Juve Coppa Italia LIVE | riscaldamento concluso a breve il fischio d’inizio!

A Bergamo i giocatori sono già scesi in campo per il riscaldamento, tra pochi minuti si aspetta il fischio d’inizio del match di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. La partita, valida per i quarti di finale 202526, sta per iniziare e i tifosi sono pronti a seguire ogni azione della loro squadra.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l'Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l'Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Atalanta Juve Coppa Italia 0-0: risultato e tabellino.

