Atalanta-Inter streaming live | come seguire la partita di Coppa Italia in diretta televisiva

Giovedì sera alle nove, Atalanta e Juventus si sfidano nei quarti di Coppa Italia. La partita si può seguire in diretta streaming e in TV, con gli appassionati che si preparano a tifare da casa. Entrambe le squadre arrivano con voglia di vincere e si aspettano uno scontro acceso.

**Atalanta-Juventus, streaming live: come seguire la partita di Coppa Italia in diretta** Giovedì 5 febbraio 2026, alle 21.00, si gioca la prima partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. La gara, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, rappresenta una delle sfide più attendibili della competizione. I due club, entrambi classificati tra i primi otto della Serie A, si affrontano in un match che vede protagonisti del calcio italiano e che andrà in diretta su Italia 1. Il commento tecnico sarà a cura di Massimo Paganin, mentre Massimo Callegari guidarà la telecronaca.🔗 Leggi su Ameve.eu

