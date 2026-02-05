Asp aziende di persone Riflessione sull’identità fra criticità e prospettive

Lunedì 9 febbraio, nella sede della Croce Verde, si tiene la conferenza “Le Asp: aziende di persone”. Un’occasione per parlare di come il benessere dei lavoratori sia centrale per il futuro delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Si discuterà di criticità e prospettive, con esperti e rappresentanti del settore pronti a confrontarsi sui temi più caldi.

Lunedì 9 febbraio nella sede della Croce Verde, si svolgerà la conferenza ’Le Asp: aziende di persone’, un momento di confronto e approfondimento dedicato al ruolo strategico del benessere dei lavoratori come leva fondamentale per il futuro delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. L’evento proporrà una riflessione sull’identità delle Asp come organizzazioni complesse, chiamate a rispondere ai cambiamenti demografici e sociali e a una domanda di servizi sempre più personalizzati. "Mettere al centro le persone che lavorano nelle Asp significa investire direttamente nella qualità dei servizi alla comunità – sottolinea Mariella Martini presidente di Asp Reggio Emilia-Città delle Persone (nella foto) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

