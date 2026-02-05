Ascolti TV | Mercoledì 4 Febbraio 2026

Ieri sera su Rai1 è andato in onda “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”. La puntata ha attirato molti spettatori, interessati a rivivere i momenti della cattura del boss mafioso. La trasmissione ha ripercorso passo dopo passo le operazioni di polizia e le indagini che hanno portato all’arresto. Gli spettatori hanno seguito con attenzione, molti commentando sui social.

Nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, su Rai1 L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Una Nuova Vita conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 What’s Love? intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Coppa Italia – Inter-Torino incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Mia moglie per finta ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 4 Febbraio 2026 Approfondimenti su Matteo Messina Denaro Ascolti tv mercoledì 4 febbraio: L’invisibile, Una nuova vita, Chi l’ha visto? I dati sugli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato il film Ascolti TV | Mercoledì 7 Gennaio 2026 Ecco l’introduzione richiesta: Mercoledì 7 gennaio 2026, su Rai1, la serata televisiva è stata caratterizzata dalla visione di Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Matteo Messina Denaro Argomenti discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 28 gennaio chi ha vinto tra Una Nuova Vita, Morbo K, Chi l'ha visto e Le Iene; Ascolti tv mercoledì 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita. Sfida De Martino-Scotti; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 4 Febbraio, in prima serata; Programmi in TV stasera 4 febbraio 2026: L’Invisibile, Una nuova vita, Chi l’ha visto? e Inter–Torino. Ascolti tv 4 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e L’invisibile, Affari tuoi contro La ruota della fortunaChi ha vinto tra la fiction di Canale5 Una nuova vita e la serie di Rai1 L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro ... fanpage.it Ascolti tv del 4 febbraio, Lino Guanciale contro Anna Valle. Gerry Scotti ha pauraLino Guanciale su Rai 1 non vuole cedere ad Anna Valle su Canale 5. E Gerry Scotti tenta il tutto per tutto contro De Martino: gli ascolti tv. dilei.it #AscoltiTV | Mercoledì 28 Gennaio 2026. Vince #UnaNuovaVita con il 18.7%, #MorboK chiude al 14.5%. De Martino 23.3% vs Scotti 23.1% Tutti i dati facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.