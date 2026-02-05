Approccia una minorenne e la strattona un automobilista vede la scena e blocca l' uomo | Ho due figlie piccole la ragazzina piangeva

Un uomo ha cercato di avvicinare e strattonare una minorenne a Riese, in provincia di Treviso. Un automobilista che ha assistito alla scena si è subito fermato e ha bloccato il uomo. «Ho due figlie piccole, e la ragazzina piangeva», ha spiegato l’automobilista. La ragazza cercava di allontanarsi, e lui si è precipitato per aiutarla, trovandola in lacrime. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato avanti le indagini.

RIESE (TREVISO) - «Ha cercato di afferrare quella ragazzina. E lei ha provato ad allontanarsi. Quando l'ho raggiunta per darle una mano stava piangendo. Mi ha detto che non sapeva chi fosse quel trentenne in monopattino che le chiedeva di andare con lei». Luciano, pavimentista residente a Riese, è sicuro di ciò che ha visto dallo specchietto retrovisore della sua auto nel pomeriggio dell'altro ieri. E poche ore fa lo ha raccontato anche ai carabinieri della caserma di Riese, che hanno subito provveduto a fare tutte le ricerche del caso, anche attraverso le videocamere di sorveglianza.

