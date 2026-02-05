Anche la splendida villa a picco sul lago è pronta per le olimpiadi Milano-Cortina

La Villa Monastero a Varenna si prepara a ricevere i visitatori in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La provincia di Lecco ha deciso di estendere gli orari di apertura, dando a più persone la possibilità di ammirarla durante questo evento. La villa, che si affaccia sul lago, sarà aperta più a lungo e in orari diversi rispetto agli anni scorsi, per accogliere gli appassionati che arriveranno da tutta Italia e non solo.

Verranno ampliati giorni e orari di apertura al pubblico di Villa Monastero per consentire la visita ai numerosi appassionati in arrivo in Lombardia per seguire i Giochi Anche la Provincia di Lecco partecipa alle iniziative organizzate in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ampliando, rispetto agli altri anni, i giorni e gli orari di apertura al pubblico di Villa Monastero a Varenna per consentire la visita ai numerosi appassionati che giungeranno in Lombardia per seguire i Giochi. Per questa eccezionale occasione, a febbraio il giardino botanico e la casa museo saranno aperti tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso ore 16.

