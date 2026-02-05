Alberi da Bocale fino a Catona Merenda | Completiamo un percorso di riforestazione urbana

Gli alberi piantati tra Bocale e Catona continuano a crescere, portando nuova vita nel cuore della città. L’amministrazione comunale ha avviato un progetto di riforestazione urbana che non si ferma. Con i fondi del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, si stanno realizzando interventi di riqualificazione del verde nel centro di Reggio Calabria. Il lavoro procede senza sosta, puntando a rendere più verde e più vivibile il quartiere.

Il consigliere delegato: "Opere ultimate entro giugno con circa 700 alberi messi a dimora, e della completa risistemazione delle sedi stradali". Investimento complessivo di circa 2,4 milioni A darne notizia il consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini e al Decoro Urbano, Massimiliano Merenda che ha precisato: "Si tratta del terzo dei progetti riguardanti i “Viali alberati”. Il progetto, promosso dal settore ambiente del Comune, interesserà piazza Gaeta (Cedir), la Pineta Zerbi e i viali alberati delle vie G. Arcovito, D. Muratori e C. Battisti, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, qualità paesaggistica e fruibilità degli spazi pubblici.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

