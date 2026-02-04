Un parco per ricordare Sara e Brunetta vittime di femminicidio

Questa mattina a Ceciliano è stato inaugurato un parco dedicato a Sara e Brunetta, vittime di femminicidio. La cerimonia si è svolta davanti alla scuola elementare “Pietro Debolini”, dove è stata intitolata l’area verde alle due donne. Presenti familiari, amici e rappresentanti locali, tutti uniti nel ricordo di due vite spezzate dalla violenza.

