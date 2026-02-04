Un parco per ricordare Sara e Brunetta vittime di femminicidio
Questa mattina a Ceciliano è stato inaugurato un parco dedicato a Sara e Brunetta, vittime di femminicidio. La cerimonia si è svolta davanti alla scuola elementare “Pietro Debolini”, dove è stata intitolata l’area verde alle due donne. Presenti familiari, amici e rappresentanti locali, tutti uniti nel ricordo di due vite spezzate dalla violenza.
Un parco dedicato a Sara e Brunetta. Si è svolta questa mattina, a Ceciliano la cerimonia di intitolazione dell’area verde adiacente la scuola elementare “Pietro Debolini” alle due donne, figlia e madre vittime di femminicidio. Da oggi una targa ricorderà a chiunque frequenterà l'area verde la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Apa e Cornacchini (fi): ad Arezzo un parco intitolato alle vittime del femminicidio e alla memoria di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi
Un parco di Arezzo dedicato alle vittime di femminicidio e alla memoria di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi
