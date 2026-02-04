Udinese il dg Collavino sui nuovi acquisti | Arizala e Mlacic colpi su cui programmare il futuro su Zaniolo vi dico questo

Il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha fatto il punto sulla finestra di mercato invernale. Ha parlato di due acquisti, Arizala e Mlacic, come colpi su cui la squadra può costruire il futuro. Collavino ha anche detto qualcosa su Zaniolo, senza entrare nei dettagli. La società si mostra soddisfatta delle operazioni fatte e guarda avanti con fiducia.

