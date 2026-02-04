Udinese il dg Collavino sui nuovi acquisti | Arizala e Mlacic colpi su cui programmare il futuro su Zaniolo vi dico questo
Il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha fatto il punto sulla finestra di mercato invernale. Ha parlato di due acquisti, Arizala e Mlacic, come colpi su cui la squadra può costruire il futuro. Collavino ha anche detto qualcosa su Zaniolo, senza entrare nei dettagli. La società si mostra soddisfatta delle operazioni fatte e guarda avanti con fiducia.
Approfondimenti su Udinese mercato
Ultime notizie su Udinese mercato
Udinese, Collavino: Discorso salvezza virtualmente chiuso, vogliamo finire a sinistraFranco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del momento dei friulani: Siamo molto contenti. tuttomercatoweb.com
Udinese, il dg Collavino: Non ci nascondiamo: l'obiettivo è tornare in EuropaIl direttore generale dell'Udinese Franco Collavino ha parlato a Sky Sport dell'inizio di campionato della squadra di Runjaic: Un inizio in linea coi programmi dopo un mercato intenso e di alto ... tuttomercatoweb.com
#Udinese, #Collavino: "Vincere con squadre come l'Inter dà consapevolezza. #Mlacic Giovane di prospettiva" x.com
#Udinese, #Runjaic: "Abbiamo piena fiducia in #Ehizibue" - facebook.com facebook
