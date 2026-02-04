Questa sera alle 20.30, il cinema Boldini in sala Estense proietta ‘Tutto il male del mondo’, un documentario di Simone Manetti. Il film ricostruisce gli ultimi mesi di Giulio Regeni, dal sequestro alle torture, fino al suo omicidio. La serata vuole essere un momento di riflessione sulla vicenda di Regeni, ancora irrisolta.

Oggi, alle 20.30, il cinema Boldini in sala Estense ospita la proiezione serale di Giulio Regeni, , documentario di Simone Manetti che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’ omicidio di Giulio Regeni. La serata nasce in collaborazione con ‘ Amnesty International ’, come gesto pubblico e necessario. Il film non è un ‘true crime’, non cerca l’effetto, non si rifugia nelle scorciatoie dell’enigma. Attraversa questa storia dal punto più vicino possibile a Giulio, e lo fa mettendo al centro, per la prima volta, le voci dei suoi genitori, Paola Deffendi e Claudio Regeni, insieme a quella dell’avvocata Alessandra Ballerini, che li ha accompagnati nella lunga battaglia legale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Tutto il male del mondo’

Approfondimenti su Giulio Regeni

Domani, 25 gennaio, sarà presentata in anteprima nazionale

Domani, 25 gennaio, debutta in anteprima nazionale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tutto il male del mondo

Ultime notizie su Giulio Regeni

Argomenti discussi: Giulio Regeni - Tutto il male del mondo; Giulio Regeni: tutto il male del mondo / Notizie / Novità / Homepage; Al Cinema Monviso il documentario sull’omicidio di Giulio Regeni Tutto il male del mondo; Tutto il male del mondo: il documentario-verità su Giulio Regeni.

Giulio Regeni - Tutto il male del mondo non è un documentario facile da guardare, ma va vistoGiulio Regeni - Tutto il male del mondo, documentario sulla morte del ricercatore italiano al Cairo, avvenuta 10 anni fa, è nei cinema con un’uscita evento ... gqitalia.it

Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, recensione: un atto di ricerca di senso in una vicenda inspiegabileLa recensione di Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, il documentario diretto da Simone Manetti, al cinema per tre giorni con Fandango. cinefilos.it

Il documentario "#GiulioRegeni - Tutto il male del mondo" ricostruisce dieci anni di depistaggi e silenzi, senza fare sconti. E ieri a Torino, nel buio di una sala piena, gli spettatori hanno accolto la fine del film con un silenzio a cui non siamo abituati. Una presa d - facebook.com facebook