Truffe agli anziani 46enne spedito ai domiciliari

Un uomo di 46 anni è finito agli arresti domiciliari per aver violato più volte l’obbligo di dimora ad Aversa. La misura era stata imposta per sorvegliare l’uomo, ma lui non si è attenuto alle prescrizioni. Il giudice ha deciso di applicare la misura più severa dopo le ripetute infrazioni.

Ripetute violazioni della misura di sorveglianza dell'obbligo di dimora ad Aversa. Per questo motivo un uomo di 46 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso.L'uomo era già sottoposto alla misura cautelare.

