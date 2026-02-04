Torino padre orco maltratta la famiglia e spara alle cosce di pollo per esercitarsi con le armi

Un uomo di 50 anni è finito sotto sorveglianza speciale a Torino. È accusato di aver maltrattato la famiglia e di aver sparato alle cosce di pollo per esercitarsi con le armi. La polizia ha spiegato che l’uomo ha un passato di problemi con la legge e che le sue azioni hanno preoccupato i vicini. Ora si attende l’udienza per chiarire la sua posizione.

È stata disposta la sorveglianza speciale per un uomo di 50 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi a seguito di una proposta avanzata dal Questore di Torino. La misura, della durata di un anno e sei mesi, è stata adottata dal Tribunale per prevenire ulteriori episodi di violenza domestica e garantire la sicurezza dei familiari. Le condotte vessatorie accertate Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione del Tribunale di Torino è arrivata dopo una lunga attività investigativa condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura torinese.

