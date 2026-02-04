Telegiornaliste | Ingrid Muccitelli regina del web Veronica Gentili top

L’edizione 2025 del Premio “La telegiornalista dell’anno” si è appena conclusa, e il volto che ha conquistato il pubblico è Ingrid Muccitelli. La giornalista, già molto seguita sul web, ha portato a casa il riconoscimento più ambito, lasciando dietro di sé Veronica Gentili, che si è dovuta accontentare di un secondo posto. La serata si è svolta tra applausi e sorrisi, con Muccitelli che ha dedicato il premio ai follower e alle persone che la seguono ogni giorno online.

L'edizione 2025 del Premio "La telegiornalista dell'anno" si è conclusa con il successo di Ingrid Muccitelli. Ebbene sì, un nuovo capitolo appassionante per uno dei sondaggi più longevi e seguiti dagli appassionati di informazione televisiva. Non si tratta di un concorso di bellezza né di un riconoscimento giornalistico, bensì di un articolato sondaggio in più fasi. Mission fondamentale quella di individuare la t elegiornalista più amata dal pubblico italiano. A votare sono gli utenti stessi, liberi di scegliere secondo criteri personali: professionalità, presenza televisiva, simpatia, empatia o – come spesso accade – un mix equilibrato di tutte queste qualità.

