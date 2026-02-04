Telecamere davanti alle scuole Prende il via il progetto sicurezza

La città ha avviato il progetto per installare telecamere davanti alle scuole. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha sottolineato l’importanza di rafforzare la sicurezza, evidenziando come il presidio e la presenza della polizia locale siano fondamentali in questa fase di crescita. Partiti i lavori per aumentare la vigilanza e proteggere studenti e cittadini.

"In una città che sta crescendo – ha salutato il sindaco Pierluigi Peracchini – è fondamentale il presidio di sicurezza e il supporto garantito dalla polizia locale. Un aiuto quotidiano e silenzioso in collaborazione con le altre forze dell'ordine che contribuisce allo sviluppo di Spezia. Il primo cittadino intervenuto alla festa dei 188 anni del corpo della polizia locale oltre a ricordare i tanti investimento effettuati nel corso degli anni ha annunciato il prossimo step. Un progetto già predisposto nei mesi scorsi che arriva in un momento decisamente delicato per il mondo della scuola. Il supporto di sorveglianza non è una conseguenza della tragedia accaduta all'istituto superiore "Einaudi Chiodo" ma è frutto del contributo per la partecipazione al progetto Scuole Sicure.

