Simone Marchetti l' editoriale | Sfuggire alla trappola dell’algoritmo

Simone Marchetti mette in guardia: i social network sono come uno specchio deformato. Ci catturano, ci portano in una trappola fatta di algoritmi che decidono cosa vediamo e cosa no. Vanity Fair vuole aiutarci a uscire da questa gabbia, aprendo occhi su nuove storie, personaggi e inchieste che spesso restano nascosti. Il suo obiettivo è farci scoprire un mondo più vero e meno controllato dalla tecnologia.

Questo articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 10 febbraio 2026. Anche per questo, la sfida di Vanity Fair per il 2026 sarà proprio quella di aiutarvi a informarvi uscendo dalla trappola dell’algoritmo. Ogni settimana proveremo ad aprire panorami, a raccontarvi personaggi e a svelarvi inchieste che vanno oltre l’ovvio di quello che state cercando o che pensate di sapere. Prendete il personaggio di copertina di questo numero: dopo speculazioni, insulti, meme e persecuzioni online, vi raccontiamo il punto di vista di Rocío Muñoz Morales sulla fine della sua storia d’amore con Raoul Bova, un’intervista che non cerca vendetta né scade nel sessismo, ma che prova a raccontare il dolore e la rinascita che accadono a tutti e a tutte quando si inizia un nuovo percorso di vita e di affetti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

