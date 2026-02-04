Sanremo 2026 | la svolta inaspettata per la serata cover

La serata cover di Sanremo 2026 cambia volto. Sono stati annunciati i primi dettagli sulla squadra incaricata di condurre la notte più attesa del Festival. Tra i nomi c’è anche una voce molto amata dal pubblico, pronta a sorprendere sul palco dell’Ariston. La conferma ufficiale arriverà nei prossimi giorni, ma già si parla di una svolta inaspettata che potrebbe rivoluzionare la tradizione dell’evento.

. Emergono i primi dettagli sulla composizione della squadra che guiderà la serata più iconica del Festival, con un nome molto amato pronto a sorprendere l’Ariston. Il celebre Lillo assumerà il ruolo di co-conduttore per l’attesissima serata del Festival dedicata alle cover. Il comico calcherà il palcoscenico dell’ Ariston a Sanremo nel corso dell’appuntamento di giovedì, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. Questa indiscrezione, che circola con forza nei corridoi della televisione, delinea una notte pensata per unire intrattenimento, ricordi e una raffinatezza discreta.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

