roma restare concentrati sugli obiettivi per inseguire il sogno champions

La Roma riparte con l’obiettivo di risalire in classifica e tornare tra le prime quattro. Dopo le recenti partite, i giallorossi sanno di dover fare punti e non perdere terreno rispetto alle concorrenti. Il mese appena iniziato sarà decisivo per mantenere alta la corsa verso la zona Champions. I giocatori si allenano con concentrazione, pronti a mettere in campo tutto quello che serve per ottenere risultati importanti.

Un nuovo mese è appena iniziato e il focus della Roma è sicuramente quello di rientrare nelle prime 4 della classifica. Mancano ancora quindici giornate e quindi quarantacinque punti potenziali. La squadra di Gian Piero Gasperini deve puntare a portare a casa quanti più risultati possibili e sfruttare il vantaggio di giocare una partita a settimana a differenza delle concorrenti. Facendo una breve stima, nelle ultime cinque stagioni il quarto posto è stato conquistato in media a quota 72 punti. Nel mentre si attendono gli ottavi di Europa League, da qui al primo marzo il calendario della Roma vede segnati due big match con Napoli e Juventus e due impegni più gestibili con Cagliari e Cremonese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

