Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio dopo la separazione da Raoul Bova. In un’intervista, l’attrice spagnola racconta come ha scoperto i tradimenti e chiarisce che non erano una coppia aperta. La loro storia si è conclusa con qualche sorpresa, e ora lei decide di parlare senza filtri.

Nuove rivelazioni di Rocío Muñoz Morales dopo l’addio a Raoul Bova, l’attrice svela come ha scoperto i tradimenti. È stata molto discussa la fine della storia d’amore tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, soprattutto dopo che alcune note vocali che l’attore aveva inviato ad un’altra donna hanno fatto il giro del web violando la loro privacy. Rocío Muñoz Morales (Screen Raiplay) A distanza di qualche mese dalla loro separazione lei ha svelato alcuni dettagli in un’intervista concessa a Vanity Fair. Tra le varie cose ha detto: “Come ogni coppia abbiamo avuto discese e salite. Ma niente poteva farmi immaginare quello che sarebbe accaduto.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Rocío Muñoz Morales su Raoul Bova Non eravamo una coppia aperta, i tradimenti li ho scoperti

