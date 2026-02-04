Questa mattina il Milan ha battuto il Bologna in casa, mantenendo il passo dell’Inter in classifica. La squadra di Stefano Pioli ha dominato il match, portandosi a casa tre punti importanti per la corsa allo scudetto. I tifosi sono soddisfatti, mentre il Bologna fatica a trovare continuità. La stagione è ancora lunga, ma il Milan si presenta come una delle principali concorrenti dell’Inter.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Milan vince contro il Bologna e non perde distanza dall’Inter

Approfondimenti su Milan Bologna

Il Milan di Stefano Pioli batte 3-0 il Bologna e si avvicina alla vetta della classifica.

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti sui match e classifiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Bologna

Argomenti discussi: Serie A – Risultati 23° giornata e classifica aggiornata; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie A 2025/26: risultati e classifiche della X giornata.

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventitreesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventitreesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Cade la Roma, duello milanese a distanza. generationsport.it

Serie A, risultati e classifica 22ª giornata 2025/26: show Inter e Como, poker Dea e super JuveROMA. Ieri sera si è concluso il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, 32 gol realizzati che delineano ... restodelcalcio.com

RISULTATI E CLASSIFICA POOL PROMOZIONE SERIE A2 TIGOTA’ La classifica dopo i risultati della 1ª giornata della Pool Promozione della Serie A2 @tigota_official Quale risultato vi ha sorpreso di più #ILoveVolley #volley #volleyball - facebook.com facebook