Rasizza | L’occupazione tiene Il vero problema sono le retribuzioni
L’ad di Openjobmetis afferma che il vero problema nel mercato del lavoro italiano sono le retribuzioni, non tanto l’occupazione. Secondo lui, le aziende continuano a mantenere i livelli di assunzione, ma fatica a offrire salari adeguati. Nel frattempo, si registra un aumento della domanda di lavoratori, con circa mezzo milione di persone che trovano lavoro. La firma dei contratti nazionali si sta velocizzando, ma resta da capire se le retribuzioni seguiranno questa tendenza.
L’ad di Openjobmetis: «Oggi c’è mercato per mezzo milione di persone- Firma dei contratti nazionali più veloce. Cinquantenni ricercatissimi». «I dati Istat ci parlano di una situazionale occupazione buona e in tenuta: dal nostro Osservatorio, possiamo confermare questo trend. Quanto agli stipendi, i contratti nazionali andrebbero rinnovati il prima possibile senza le lungaggini dovute a battaglie ideologiche». Rosario Rasizza, presidente di Assosomm, Associazione italiana delle Agenzie per il lavoro, e amministratore delegato di Openjobmetis, presente sul mercato Italiano da 25 anni, fa il punto sul mercato del lavoro partendo dalle ultime rilevazioni dell’Istat. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondimenti su Openjobmetis occupazione
Lavoro, osservatorio Inps: crescono occupazione e retribuzioni, resta il divario di genere
Il vero problema "migranti" per Meloni non sono i centri in Albania
L'articolo analizza la posizione di Giorgia Meloni riguardo alla gestione dei migranti e ai centri di rimpatrio in Albania.
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.