quei bravi ragazzi

La famiglia di Filippo Turetta insiste: lui era un ragazzo normale, che amava la sua ragazza e le preparava i biscotti. Nonostante il 2023 abbia portato un tragico episodio, con la morte di Giulia Cecchettin, i legali di Turetta cercano di dipingerlo come qualcuno che non avrebbe mai immaginato di arrivare a tanto. La verità sulla sua vicenda resta ancora da chiarire, ma per ora le parole dei familiari vogliono evidenziare un’immagine diversa da quella giudicata dai fatti.

Filippo Turetta, che nel 2023 massacrò a coltellate Giulia Cecchettin, a sentire la famiglia e i suoi legali, «amava la sua ragazza, le preparava i biscotti: era un bravo ragazzo.». E il ragazzo di 19 anni che ad Afragola nel maggio scorso uccise con una pietra l'ex fidanzatina Martina Carbonaro - ha detto il padre - «è un bravo ragazzo: Martina era una di famiglia per noi». E anche il giovane che quindici giorni fa ha ucciso un ladro durante una rapina nella sua villetta a Lonate Pozzolo - per la sua famiglia - «è un bravo ragazzo: si è difeso». Ma anche la vittima, un pregiudicato, stando alle testimonianze degli amici, era un bravo ragazzo: «Stava lavorando». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

