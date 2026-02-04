Qual è la differenza fra Bitest e Dna Fetale?

Una donna in gravidanza si chiede quale test sia meglio affrontare. Dopo aver ricevuto indicazioni sul test combinato, si informa anche sul DNA fetale, temendo di fare la scelta sbagliata. La differenza tra i due metodi non è chiara, e ora cerca risposte per capire quale test sia più adatto alle sue esigenze.

Buongiorno, per i vari controlli da fare in gravidanza mi hanno detto di fare il test combinato, ma io avevo sentito parlare del DNA fetale. Quale è la differenza fra i due e perché alcuni preferiscono il combinato? Vorrei fare il test migliore. Il DNA fetale è invece un prelievo su sangue materno che ricerca i cromosomi del nascituro al fine di vedere cromosomopatie limitate (come le più comuni 16,18 e 21) o totali (guarda tutti i cromosomi). La scelta dipende ovviamente dalla coppia. Il mio consiglio è quello di parlare con il suo ginecologo per sciogliere tutti i suoi dubbi e arrivare a una scelta consapevole. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

