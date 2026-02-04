Oltre 100 nuovi farmaci approvati molti sono antitumorali | quali arriveranno presto in Italia

L’Agenzia italiana del farmaco ha comunicato che nei prossimi mesi in Italia arriveranno oltre 100 nuovi farmaci, molti dei quali sono antitumorali. La lista comprende medicinali approvati dall’Ema, pronti a entrare nel mercato italiano. La notizia interessa medici e pazienti, soprattutto chi aspetta nuove terapie contro il cancro.

In una nota ufficiale l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha annunciato l'arrivo di oltre 100 nuovi farmaci approvati dall'Ema. Molti di questi sono antitumorali, ma ci sono anche medicinali per le patologie rare. Nuovi farmaci Ema: un'ondata di terapie innovative attende il SsnNel 2025 l'Ema approva oltre 100 nuovi farmaci. Oncologia, Alzheimer, biosimilari e terapie avanzate: impatto clinico e organizzativo. Obesità. Causa oltre 20mila morti l'anno per malattie cardiache. Cardiologi: Inserire nei Lea anche cure per cardiopaticiL'eccesso di peso rimane tra i principali fattori che alimentano infarti, ictus e scompenso, mentre i nuovi farmaci anti-obesità mostrano benefici cardiovascolari significativi.

