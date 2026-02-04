Olimpiadi 2026 italiani in gara e possibili medaglie | i pronostici

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano e gli italiani si preparano a scendere in pista. Gli atleti italiani sono pronti a sfidarsi nelle discipline più veloci come lo sci alpino e negli sport del ghiaccio. I pronostici danno buone possibilità di medaglie, soprattutto tra chi ha già dimostrato di saper fare la differenza in passato. La squadra italiana punta a portare a casa risultati importanti, anche se la sfida sarà dura contro le grandi nazioni.

L'Italia si presenta alle Olimpiadi 2026 puntando su un gruppo ampio e competitivo di atleti, dalle discipline veloci dello sci alpino agli sport del ghiaccio. Le speranze di medaglia passano dai discesisti e supergigantisti azzurri, guidati da Dominik Paris e Sofia Goggia, dal talento emergente Giovanni Franzoni e da una Federica Brignone capace di tornare protagonista nonostante gli infortuni. Attese anche dallo snowboard, dallo ski cross, dal biathlon con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel, dallo sci di fondo con Federico Pellegrino, dallo short track trascinato da Arianna Fontana, dal curling chiamato a difendere il titolo olimpico a squadre e dallo sci alpinismo, al debutto ai Giochi.

