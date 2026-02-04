O tutto o niente di DJ Gruff torna in vinile al via tour ad aprile

Domani arriva in vinile “O tutto o niente”, il terzo album di DJ Gruff. L’artista torna a far ascoltare la sua musica a distanza di tanti anni, con una ristampa inedita che uscirà ufficialmente il 3 aprile. Intanto, il rapper prepara anche un tour che partirà nel mese di aprile.

Roma, 4 feb. (askanews) – Sarà pubblicata venerdì 3 aprile da AntibemusicGoodymusic Production in collaborazione con Gotcha Rec la ristampa di “O tutto o niente”, terzo album di studio del rapper e produttore DJ Gruff, originariamente uscito nel 1999. Divenuto nel tempo un vero e proprio cult, il disco è composto da 16 tracce interamente prodotte da Gruff e arricchite dalla presenza di numerosi ospiti, tra cui Giuliano Palma, Kikke (Casino Royale), Karima e altri. Acclamato da pubblico e critica, “O tutto o niente” consolida definitivamente la figura di DJ Gruff come uno dei principali punti di riferimento della scena Hip-Hop italiana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su DJ Gruff Album

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su DJ Gruff Album

Argomenti discussi: Cboe valuta un prodotto con opzioni a pagamento tutto-o-niente; Aiuto che Scorre; Ostia, ultimatum del Comune: via gli abusi negli stabilimenti o niente concessione; Gomorra - Le Origini, legami di sangue. Recensione dell'episodio 5.

O tutto o niente di DJ Gruff torna in vinile, al via tour ad aprileRoma, 4 feb. (askanews) – Sarà pubblicata venerdì 3 aprile da Antibemusic/Goodymusic Production in collaborazione con Gotcha Rec la ristampa di O tutto o niente, terzo album di studio del rapper e p ... ildenaro.it

Ci sono dischi che non appartengono a un’epoca precisa, ma a una traiettoria. O tutto o niente di DJ Gruff è uno di quei lavori che nel 1999 hanno segnato un prima e un dopo nella storia dell’Hip Hop italiano, diventando un punto di riferimento reale, non ce - facebook.com facebook