Nuovi autisti per Como e provincia subito assunti | torna l’Academy di Asf Autolinee con Enaip

Asf Autolinee ha riavviato la sua Academy per formare nuovi autisti a Como e dintorni. La collaborazione con Enaip Como permette di accogliere candidati e prepararli al lavoro. Questa è la quinta volta che l’azienda organizza il percorso, con l’obiettivo di colmare la mancanza di personale e assumere subito chi completa la formazione.

Asf Autolinee rilancia la sua Academy per formare nuovi autisti, in collaborazione con Enaip Como: è la quinta edizione di un percorso nato per rispondere alla carenza di personale e accompagnare i candidati fino all'inserimento in azienda. "Prendi in mano il tuo futuro" è lo slogan con cui Asf Autolinee ed Enaip Como presentano questa iniziativa.

ASF Autolinee, società che svolge il servizio di trasporto pubblico passeggeri a Como e provincia, ha presentato la quinta edizione dell'Academy ASF–Enaip, il percorso di formazione per nuovi autisti realizzato in partnership con Enaip Como.

