A Milano, in un open space al quarto piano di un grattacielo nel quartiere Porta Nuova, un giovane sviluppatore di 29 anni si alza dal suo posto con un sorriso stanco e si avvia verso la cucina comune del suo studio. È il 4 febbraio 2026, le 10:15, e il sole invernale filtra tra le vetrate, illuminando file di schermi ancora accesi. Non è un dipendente di una multinazionale, né un freelance in cerca di contratti. È un membro di una startup che, in soli due anni, ha raggiunto il milione di utenti in Europa. Eppure, tra i suoi pensieri non c’è solo l’entusiasmo per il prossimo lancio del prodotto, ma anche un’ombra: la paura di un futuro senza contratto, senza tutele, senza una busta paga regolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova generazione di lavoratori: ricerca di equilibrio tra carriera e sicurezza economica

