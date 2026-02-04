Novità hub tessile Riciclo top con l’Ai L’impianto Plures in rampa di lancio
Prato si prepara a lanciare un nuovo impianto tessile chiamato Plures, che punta tutto sul riciclo e sull’intelligenza artificiale. La città, già famosa per aver iniziato a riciclare la lana molto prima che il tema diventasse popolare, si appresta a fare un passo avanti. Il progetto promette di rivoluzionare il settore, combinando tecnologie moderne con pratiche sostenibili già radicate nel territorio.
Prato è stata pioniera nel riciclo quando ancora non era una parola di moda. Prima la lana rigenerata, oggi l’intero ventaglio tessile. Non poteva che nascere qui, nella culla di un distretto che ha fatto della seconda vita dei materiali una vocazione industriale, l’hub più innovativo d’Italia per la selezione e il recupero degli indumenti usati e degli scarti delle lavorazioni tessili. In via Baciacavallo prende forma l’ Hub del tessile firmato Plures Alia: un impianto unico nel panorama nazionale, pronto a debuttare con il primo ciclo di lavorazione il primo luglio, centrando la scadenza imposta dal Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Prato Tessile
Pallanuoto. Siena U14 in rampa di lancio. Concentramento all’Acquacalda
Repubblica: “Scatta il tour de force. Ritorna Buongiorno in 5 in rampa di lancio”
Da oggi, riprende il consueto afflusso di notizie con la prima puntata di
Ultime notizie su Prato Tessile
Argomenti discussi: Novità hub tessile. Riciclo top con l’Ai. L’impianto Plures in rampa di lancio.
Tende Arredo Tessile. . Vieni a scoprire tutte le novità Piazza Armerina (En) via Leonardo da Vinci 6 www.tendearredotessile.it . . . #tendaggi #arredamento #shoppingonline #showroom #homedecor - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.