Prato si prepara a lanciare un nuovo impianto tessile chiamato Plures, che punta tutto sul riciclo e sull’intelligenza artificiale. La città, già famosa per aver iniziato a riciclare la lana molto prima che il tema diventasse popolare, si appresta a fare un passo avanti. Il progetto promette di rivoluzionare il settore, combinando tecnologie moderne con pratiche sostenibili già radicate nel territorio.

Prato è stata pioniera nel riciclo quando ancora non era una parola di moda. Prima la lana rigenerata, oggi l’intero ventaglio tessile. Non poteva che nascere qui, nella culla di un distretto che ha fatto della seconda vita dei materiali una vocazione industriale, l’hub più innovativo d’Italia per la selezione e il recupero degli indumenti usati e degli scarti delle lavorazioni tessili. In via Baciacavallo prende forma l’ Hub del tessile firmato Plures Alia: un impianto unico nel panorama nazionale, pronto a debuttare con il primo ciclo di lavorazione il primo luglio, centrando la scadenza imposta dal Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novità hub tessile. Riciclo top con l’Ai. L’impianto Plures in rampa di lancio

