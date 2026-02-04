Non possiamo lasciare che i pettegolezzi ci influenzino

Questa mattina il Siviglia ha ufficializzato l’arrivo di Neal Maupay. Il club spagnolo ha presentato il giocatore come il primo acquisto di gennaio, in un momento in cui il mercato è ormai in chiusura. Maupay si unisce alla squadra in vista delle prossime partite e si aspetta che possa dare una spinta in attacco. La società ha già mostrato fiducia nel suo talento, sperando di migliorare le sorti del campionato.

2026-02-04 16:04:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Questo mercoledì a mezzogiorno, il Siviglia ha presentato a Neal Maupay il loro unico acquisto nella finestra di mercato di gennaio. L’attaccante arriva in prestito al club del Siviglia Olimpico di Marsiglia con un’opzione di acquisto di circa 5 milioni di euro. “Abbiamo già provato questo prestito in estate, ma non siamo riusciti a ottenerlo, e dopo tanto lavoro lo abbiamo qui. È un giocatore che conosciamo da molti anni per la sua carriera in Francia e Inghilterra. Penso che arrivi in??un momento molto bello per aiutarci”, ha introdotto il direttore sportivo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

