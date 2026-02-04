Questa mattina si sono diffuse nuove spiegazioni sui comportamenti di chi si concentra troppo su se stesso. Psicologi e esperti spiegano le differenze tra narcisista e solipsista, due figure che spesso vengono confuse. Entrambi hanno a che fare con l’ego, ma agiscono in modo diverso: il narcisista cerca l’attenzione degli altri, il solipsista crede che il mondo esterno non esista realmente. Capire queste differenze aiuta a distinguere le persone che si chiudono in se stesse da chi ha una visione distorta della realtà.

Negli ultimi giorni, nel dibattito pubblico italiano e non solo, accanto al termine narcisismo è comparsa una parola meno familiare: solipsismo, spesso usata per comprendere meglio alcuni comportamenti di leader politici, a cominciare da quelli del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A usarlo per descrivere le azioni di Trump è stato, qualche mese fa, lo psichiatra statunitense Robert J Lifton e qualche giorno fa anche Claudio Mencacci, co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, si è riferito al leader statunitense usando questo concetto. Che cosa significa essere solipsista e quali differenze ci sono con una persona narcisista? Il solipsismo non è una diagnosi psichiatrica, ma una chiave di lettura clinica e comportamentale che alcuni esperti utilizzano per interpretare atteggiamenti e stili decisionali di figure di grande potere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Narcisista o solipsista? Le differenze e le caratteristiche

